Прокуратура добилась зарплаты для сотрудника хлебопекарного предприятия в Сестрорецке

Руководство задолжало работнику 250 тысяч рублей.

Прокуратура Курортного района помогла сотруднику ООО "НС-Продукт" добиться получения зарплаты. Как сообщили в пресс-службе ведомства, хлебопекарная организация в Сестрорецке задолжала работнику порядка 250 тысяч рублей.

Установлено, что руководство предприятия нарушило трудовое законодательство, оставив сотрудника без зарплаты на некоторое время. Гендиректору организации внесли представление, задолженность по зарплате полностью погасили.

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