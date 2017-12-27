Прокуратура Петербурга закрыла сайты, торгующие "запрещенкой"

В Петербурге закрыли сайты, где можно было приобрести санкционные продукты.

Петербургская прокуратура закрыла сайты, на которых производилась продажа "санкционных" продкутов.

Городская прокуратура сообщает, что в момент, когда российские власти запретили ввоз западного продовольствия, интернет-магазины принялись за распродажу мяса, сыров, масел из Финляндии, Испании и Эстонии.

В связи с этим прокуроры подали в суд и потребовали признать опубликованную информацию запрещенной к распространению в РФ. Также уточнили, что после вступления решения суда в силу оно будет направлено в Роскомнадзор для блокировки доступа к интернет-страницам.