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Прокуратура Петербурга закрыла сайты, торгующие "запрещенкой"
Сегодня, 14:24
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Shdaria
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Прокуратура Петербурга закрыла сайты, торгующие "запрещенкой"

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В Петербурге закрыли сайты, где можно было приобрести санкционные продукты.

Петербургская прокуратура закрыла сайты, на которых производилась продажа "санкционных" продкутов. 

Городская прокуратура сообщает, что в момент, когда российские власти запретили ввоз западного продовольствия, интернет-магазины принялись за распродажу мяса, сыров, масел из Финляндии, Испании и Эстонии.

В связи с этим прокуроры подали в суд и потребовали признать опубликованную информацию запрещенной к распространению в РФ. Также уточнили, что после вступления решения суда в силу оно будет направлено в Роскомнадзор для блокировки доступа к интернет-страницам. 
 

Теги: интернет сайты с санкционкой , новости спб , прокуратура петербурге закрыла сайты
Категории: Лента новостей Новости СПб

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