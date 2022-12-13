Прокатную мастерскую Невского завода реконструируют под ТРК в Петербурге

При этом не указано какому лицу комитет выдал градплан.

КГА Петербурга выдал градплан на реконструкцию прокатной и сталелитейной мастерской Невского железоделательного, механического и корабельного завода. Его переоборудуют в ТРК. Об этом сообщили 27 апреля на сайте КГА.

При этом не указано какому лицу комитет выдал градплан. Добавим, что мастерская является памятником регионального значения.

Ранее на новую школу на Приморском шоссе готовы выделить 1,5 млрд рублей. На новую школу на Приморском шоссе готовы выделить 1,5 млрд рублей

Фото: Piter.tv

