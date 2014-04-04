Петербуржец получил два уголовных дела после развода с женой

Бизнесмен после раздела имущества задолжал экс-супруге несколько миллионов рублей, но не торопился их выплачивать.

Судебные приставы Адмиралтейского района возбудили сразу в два уголовных дела в отношении петербургского бизнесмена. Как сообщили в УФССП 7 сентября, мужчина после развода задолжал своей бывшей супруге 18,5 млн рублей и незаконно сдавал арестованные грузовики в аренду.

Известно, что по решению суда предприниматель был обязан озолотить свою уже бывшую жену на 18,5 млн рублей, но делать этого не спешил. Тогда приставам пришлось арестовать принадлежавшие ему грузовики, однако и из этой ситуации должник нашел выход, поскольку ему сохранили право пользования транспортом. Бизнесмен нашел третье лицо и уговорил его зарегистрировать ИП. После этого он заключил с новоиспеченным предпринимателем договор аренды грузовых машин, а третье лицо уже заключило договор субаренды с организацией. С помощью банковских карт своего помощника уклонист, по данным ведомства, успел заработать два миллиона за 2017 год.

Приставы снова арестовали грузовики предпринимателя, только в этот раз должник уже не имеет права ими пользоваться. Мужчину ждет два уголовных дела по статьям "уклонение от погашения задолженности" и " незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту".

Напомним, ранее Pirer.tv писал, что петербурженка выплатила коммунальщикам 110 тысяч, желая покинуть страну.

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