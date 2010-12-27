Петербурженка выплатила коммунальщикам 110 тысяч, желая покинуть страну

Путевка в жаркие страны заставила неплательщицу найти средства на выплату долга.

В Красногвардейском районе Петербурга местная жительница отдала задолженность ради туристической поездки. Судебные приставы ограничили женщине выезд за границу после того, как на ее счету скопилось более 110 тысяч рублей в качестве непогашенной задолженности перед коммунальными службами.

Изначально представители закона направили официальный запрос в банк, чтобы в принудительном порядке взыскать с нарушительницы денежные средства. Однако, баланс петербурженки оказался отрицательным. В результате женщина сама решила вернуть средства: после того, как стала "невыездной". Погашение прошло через районное отделение в терминале.

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