С 2023 года в Петербурге планируют запускать производство баллистического полиэтилена

Первый ангар начнут строить уже в августе.

Производство баллистического полиэтилена готовятся запустить в Северной столице с начала 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора завода по производству спецматериалов Никиты Сильникова.

Руководитель отметил, что строительство ангара под размещение производства стартует уже августе, а оборудование подготовят ближе к новогодним праздникам. Согласно планам, за год на производстве будет производиться около 10 млн кв.м. баллистического полиэтилена.

Создание нового завода будет способствовать развитию импортозамещения в стране, уверен Сильников. Материал широко применим в военной сфере, а аналогов производства баллистического полиэтилена в России пока не существует.

Ранее мы сообщили о том, что Фонд развития промышленности Петербурга одобрил заём на 1 млрд рублей в рамках импортозамещения.

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