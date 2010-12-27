На Маршала Казакова женщина отравилась психотропами

Пациентка находится в тяжелом состоянии.

За минувшие выходные в Красносельском районе Санкт-Петербурга на одной и той же улице произошло сразу два происшествия. Как рассказали Piter.tv в МВД, 7 апреля в больницу поступила женщина с передозировкой неустановленным веществом.

Известно, что в полицию обратились сотрудники медучреждения. Они рассказали, что к ним госпитализировали женщину из квартиры дома 78 кор. 1 по улице Маршала Казакова. Пациентка находится в тяжелом состоянии.

По предварительной версии петербурженка отравилась сильным психотропным веществом. По факту случившегося ведется проверка.

Стоит отметить, что днем позже, 8 апреля, около дома 82 кор. 1 на Маршала Казакова обнаружили труп женщины 30-35 лет. Тело лежало частично без одежды. В районе поясницы была глубокая рана, по предварительной версии, от ножевого ранения. Однако пользователи соцсетей отмечают, что погибшая упала с высоты. На данный момент, ГУ МВД инцидент не прокомментировали.