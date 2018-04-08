Не для слабонервных: в Красносельском районе перед парадной зарезали женщину

Полиция восстанавливает картину произошедшего.

Утром 8 апреля жители дома на Маршала Казакова увидели из окна страшную картину. Прямо перед входом в парадную в луже крови лежит труп женщины.

Как сообщил читатель Piter.tv, ужасающее зрелище развернулось около ЖК "Южная акватория" по адресу Маршала Казакова, 82 к1. Женщина на вид 30-35 лет лежит на животе со спущенной до колен одеждой. Очевидец добавил, что у жертвы глубокий порез на спине слева в районе поясницы. Органы убитой оказались на земле.

На месте дежурят правоохранительные органы. Обстоятельства случившегося уточняются.

Виде: Piter.tv

Фото: Piter.tv