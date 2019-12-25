Прохожие крестятся при виде Дмитрия Хрусталева

С таким заявлением выступил сам актер на шоу "Вечерний Ургант".

Вернувшись на шоу "Вечерний Ургант", актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев поделился, что чувствует себя хорошо, однако теперь прохожие "странно реагируют" на него.

Хрусталев отметил, что некоторые СМИ его практически "похоронили", теперь прохожие на улице крестятся, когда замечают актера.

Как я рад вас видеть! Как я рад находиться в этой студии. Всем привет! Да всё со мной хорошо. Спасибо, что переживали сказал телеведущий.

Ранее мы писали, что Хрусталев после выписки из больницы порадовал поклонников пикантным фото.

Фото: Instagram / @dmitry_khrustalev