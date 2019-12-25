Хрусталев после выписки из больницы порадовал поклонников пикантным фото

Шоумен предстал перед поклонниками в одном вязаном шарфе.

Известный юморист и телеведущий Дмитрий Хрусталев порадовал подписчиков в Instagram новым фото. После выписки из больницы он решил сфотографироваться в пикантном виде – с оголенным торсом, в одном вязаном шарфе.

"Кому шарф? Свежеприготовленный!" – пошутил Хрусталев.

Оказалось, что шоумен увлекается вязанием, что стало неожиданностью для многих его поклонников. Результат своих стараний он показал на снимке – это шарф из синих, белых и коричневых нитей, надетый на голое тело.

На прошлой неделе юмориста госпитализировали в одну из больниц Ленобласти. Как рассказал сам Хрусталев, предварительный диагноз, который ему поставили врачи, звучит как лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления. Состояние телеведущего стабилизировалось, и он вернулся домой.

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Фото: Instagram / dmitry_khrustalev