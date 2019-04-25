Прогулки по рекам и каналам Петербурга вернут лишь во время второго этапа снятия ограничений

При этом точных сроков этого этапа не знает никто.

Предполагалось, что навигацию по рекам и каналам Петербурга запустят уже с 1 июня, но Роспотребнадзор такого разрешения не дал. Об этом сообщила "Фонтанка".

Как заявили в ведомстве, запуск водного транспорта станет возможным только в рамках следующего этапа снятия ограничений. При этом точных сроков этого этапа не знает никто. Вице-губернатор Евгений Елин, полагает, что прогулки на катерах и теплоходах возобновятся совсем не скоро. По мнению Елина, на пароходах, как и в кафе или ресторанах будет скапливаться много людей.

Нетерпение судовладельцев понятно: их бизнес носит сезонный характер и приносит доход с мая по сентябрь. Нынешний простой уже лишил компании 20% годовой выручки.

Башкетова: "Петербург категорически не готов к снятию ограничений по коронавирусу".

Фото: Piter.TV