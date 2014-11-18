Жители Петербурга предложили более 100 тысяч инициатив

В Петербурге продолжат строить школы, детсады и поликлиники.

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял участие в конференции регионального отделения "Единой России", где была утверждена партийная программа на выборах в Законодательное собрание города. Перед заседанием председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что жители города направили более 100 тыс. инициатив, касающихся социальной защиты, образования, здравоохранения, поддержки участников СВО и их семей, городской среды и экономики. По её словам, такой масштаб участия свидетельствует о том, что Петербург — город неравнодушных людей.

Беглов подчеркнул, что региональная программа связана с "Десятью приоритетами развития Петербурга" и опирается на реальные потребности жителей. Он также рассказал о крупных проектах: строительстве Большого Смоленского моста, ШМСД и ВСМ Москва — Петербург, развитии метро и технологических долин. В городе продолжается возведение школ, детсадов и поликлиник, а Петербург демонстрирует высокие темпы промышленного роста и инвестиционной привлекательности.

До выборов в Законодательное собрание и Госдуму остаётся менее месяца. Беглов заявил, что голосование должно пройти открыто, честно и в полном соответствии с законом.

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Фото: Смольный