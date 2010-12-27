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В воскресенье в Петербурге и Ленобласти продолжится похолодание
Сегодня, 16:36
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arteliseev

В воскресенье в Петербурге и Ленобласти продолжится похолодание

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Неблагоприятных метеорологических явлений не предвидится. 

Завтра, 24 ноября, в Петербурге температура воздуха ночью опустится до -9, днем до -6. В ленинградской области минимальная температура составит -18 градусов ночью, и -9 днем. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и аналогичному ведомству по области.

В городе и регионе ветер будет дуть с юга с максимальной скоростью 7 м/с.Также метеорологи обещают переменную облачность. 

Атмосферное давление понизится. 

Ранее мы сообщали, что в Петербурге организуют акцию раздельного сбора мусора.

Фото: pixabay.com

Теги: прогноз погоды на завтра
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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