Профессия с характером: 29 мая – День сварщика

29 мая по всей стране отмечается День сварщика. Праздник установили в прошлом году, инициатива исходила от самого профессионального сообщества. Об этом пишет Минтруд страны. Без этих работников не обходятся нефтегазовая сфера, судостроение, аэрокосмическая промышленность и атомная энергетика.

В России трудятся более 700 тысяч сварщиков. В 13 регионах страны идут отборочные этапы конкурса "Лучший по профессии". В этом году номинация "Сварщик" стала одной из самых массовых – запланировано проведение 53 региональных этапов.

Отметим, что современная сварка зародилась в Перми. В 1888 году инженер Николай Славянов впервые в мире применил на заводе дуговую сварку металлическим электродом.

