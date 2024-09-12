В Петербурге начнут проектировать выход со станции "Театральная"

До 2028 года в бюджете Петербурга предусмотрено 201 млрд рублей на развитие метрополитена.

В Петербурге определились со сроками разработки проекта нового выхода со станции метро Театральная. Работы по проектированию планируют начать до конца 2026 года. В Петербурге до конца 2026 года специалисты Метростроя Северной столицы должны приступить к проектированию выхода со станции метро Театральная. Об этом сообщил директор организации Дмитрий Васильев во время заседания городского правительства.

Станция Театральная была построена несколько лет назад, однако пассажиров пока не принимает из-за отсутствия утвержденного выхода. Власти города ранее не могли окончательно выбрать место для размещения вестибюля. По последним данным, новый выход планируют разместить на территории бывшего бассейна университета физической культуры имени Лесгафта на улице Декабристов.

Также Дмитрий Васильев рассказал о планах развития петербургского метрополитена на 2026 год. В августе специалисты рассчитывают завершить проходку тоннелей на продолжении зеленой линии, где в будущем появятся станции Богатырская и Каменка. Кроме того, в планах строительство участка длиной 4,3 км от станции Путиловская до будущей станции Каретная с дальнейшим развитием линии в сторону станции Лиговский проспект 2. Также должны начаться подготовительные работы для продления ветки от Комендантского проспекта до Коломяжской и последующего выхода к депо.

Ранее КГА подтвердил законность размещения шевронов вермахта на станции метро Парк Победы.

Фото: Piter.tv