Проект нового речного вокзала в Петербурге представят в этом году

До конца года покажут проект речного вокзала, который планируется построить в Петербурге.

До конца 2017 года представят проект нового речного вокзала в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал на Международном инновационном форуме пассажирского транспорта SmartTransport представитель комитета по развитию туризма города Алексей Китиков.

Напомним, что осуществить проект планируют на частные средства. Один из вариантов расположения вокзала считается набережная у проспекта Обуховской обороны. Также рассматривается строительство на уже действующих причалах "Уткина заводь" и "Соляной".

"Концепция нового речного вокзала будет представлена в конце года", - добавил Китиков.

Известно, что ранее речной вокзал Северной столицы находился на Обуховской набережной до 2012 года, затем вокзал был уничтожен. В настоящее время в городе речные суда принимают три причала.