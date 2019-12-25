Продюсер Александр Роднянский назвал вероятного победителя премии "Оскар"

По мнению кинематографиста, главный приз возьмет фильм "Земля кочевников".

Российский продюсер и член Американской академии кинематографических искусств и наук Александр Роднянский назвал вероятного победителя премии "Оскар". В беседе с "Комсомольской правдой" он предположил, что главный приз возьмет фильм "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао.

Сюжет рассказывает о 60-летней женщине Ферн, которая после закрытия завода по производству гипсокартона остается без работы и средств к существованию. Погрузив свой небогатый багаж в фургон, Ферн становится кочевником и начинает путешествовать из штата в штат в поисках сезонного заработка.

Главную роль в фильме исполнила Фрэнсис Макдорманд. Роднянский уверен, что в этом году актриса возьмет свою третью золотую статуэтку. Лучшей международной картиной, по мнению продюсера, станет "Еще по одной" Томаса Винтерберга.

Церемония награждения победителей премии "Оскар" пройдет 25 апреля в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Вести мероприятие будут Брэд Питт и Зендая.

Ранее Александр Роднянский назвал Козловского "режиссером с огромной амбицией".

Фото: Piter.TV