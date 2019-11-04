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ЕС одобрил продление антироссийских санкций

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Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Федерики Могерини. 

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Евросоюз на полгода продлить индивидуальные санкций в отношении 170 физических и 44 юридических лиц РФ и Украины.

Она отметила, что ЕС приветствует решение как стран кандидатов на вступление в ЕС (Черногория и Албания),  так и Норвегия с Украиной. Пакет санкций распространяется на органы власти и военные формирования провозглашенных ДНР и ЛНР. 

Ранее экс-посол Австрии Фридрих Бауэр назвал условие отмены санкций против РоссииБауэр заявил, что добиться отмены ограничений гораздо сложнее, чем их принятия.

Фото: Frank Röder/CHROMORANGE

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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