Продажи новых авто в Петербурге рухнули в мае до 5616 машин

В городе на учёт встало 5616 новых легковых и легковых коммерческих автомобилей — меньше, чем в марте и апреле. Однако по сравнению с маем прошлого года продажи выросли на 17 процентов. С начала года зарегистрировано на 15 процентов больше машин, чем за аналогичный период 2025-го.

Май 2026 года стал худшим весенним месяцем по объёму продаж новых автомобилей в Петербурге. Как сообщил автоэксперт Денис Гаврилов в своих социальных сетях со ссылкой на данные "Автостат-Инфо", в городе на учёт встало 5616 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот показатель оказался ниже мартовского (5903) и апрельского (6034).

При этом по сравнению с маем прошлого года продажи выросли на 17 процентов. Гаврилов также отметил, что всего с начала 2026 года в Петербурге зарегистрировано 25 507 новых машин — на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Пятерка лидеров по продажам осталась прежней: Haval, Lada, Tenet, Geely и Belgee. Во второй пятерке расположились Changan, Voyah, Jetour, Jaecoo и GAZ.

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