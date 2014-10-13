Продажи новых авто в Петербурге рухнули в мае до 5616 машин

Май 2026 года стал худшим весенним месяцем по объёму продаж новых автомобилей в Петербурге. Как сообщил автоэксперт Денис Гаврилов в своих социальных сетях со ссылкой на данные "Автостат-Инфо", в городе на учёт встало 5616 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот показатель оказался ниже мартовского (5903) и апрельского (6034).
При этом по сравнению с маем прошлого года продажи выросли на 17 процентов. Гаврилов также отметил, что всего с начала 2026 года в Петербурге зарегистрировано 25 507 новых машин — на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Пятерка лидеров по продажам осталась прежней: Haval, Lada, Tenet, Geely и Belgee. Во второй пятерке расположились Changan, Voyah, Jetour, Jaecoo и GAZ.
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Фото: pxhere
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