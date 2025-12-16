  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Продажи автомобилей Volga стартовали в России
Сегодня, 17:35
203
ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Продажи автомобилей Volga стартовали в России

0 0

Машины поступили в 25 дилерских центров по всей стране.

Компания Volga объявила официальные продажа кроссоверов K50, K40 и седана C50 в дилерских центрах в России. Цены стартуют от 2,7 млн рублей, сообщили в Telegram-канале бренда.

В сообщении отметили, что на отечественном рынке дебютировали три модели,  каждая из которых полностью адаптирована к условиям российских дорог и климата, а также оснащена полным зимним пакетом. Каждый автомобиль представили в трех комплектациях.

Цены на полноприводный кроссовер Volga K50 начинаются от 4,2 млн рублей. Среднеразмерный кроссовер K40 предлагают от 2,7 млн рублей. Седан бизнес-класса C50 доступен россиянам от 2,9 млн рублей.

Серийное производство новых машин организовали на бывшей площадке немецкого бренда Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде.

Ранее бренд Volga презентовал флагманский кроссовер К50 на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: Piter.tv

Теги: volga, автомобили volga, автомобили volga цены
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии