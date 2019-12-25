Продажи аптек в России рекордно обрушились

Продажи упали до 578,2 млрд рублей.

За пять месяцев этого года в России продажи аптечных сетей упали на рекордные 14,9%. Об этом пишут "Вдомости", ссылаясь на исследование компании DSM Group.

Так, продажи в денежно выражении упали на 2,8%, до 578,2 млрд рублей. Отмечается, что аналитики учитывали не только лекарства, но и другие аптечные товары. Речь идет о биодобавках, витаминах, косметике и так далее. Однако больше продажи лекарства упали сильнее всего – на 15,5%.

Гендиректор аптечной сети "36,6" Александр Кузин предположил, что причиной может стать активный рост онлайн-продаж.

Ранее мы писали, что российские ученые создали наномембрану, которая способна убивать микроорганизмы и опасные для человека вирусы, в том числе коронавирус.

Фото: Piter.TV