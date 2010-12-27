Пробная перепись населения в Петербурге пройдет в октябре

Чиновники решили заранее подготовиться ко всероссийской переписи 2020 года.

Комитет по печати объявили о проведении пробной переписи населения в петербурге в октябре 2018 года. Мероприятие состоится в рамках подготовки специалистов и граждан к общероссийской переписи, которая намечена правительством на 2020 год.

Представители ведомства отмечают, что жители города смогут самостоятельно заполнить анкету в электронном формате с 1 по 10 октября. С 16 по 31 число по домам Кировского района будут ходить сотрудники, предлагающие петербуржцам анкеты. Также на территории Северной столицы будет организовано девять стационарных пунктов переписи.

Напомним, что ранее мы писли, что концерт ограничит движение транспорта по Лиговскому проспекту.

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