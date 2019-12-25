В среду, 22 июля, стало известно о том, что пробки на дорогах Петербурга в среду утром оценили в 3 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.карты".
Однако "красные" участки все же образовались на Якорной улице и на Октябрьской набережной. Также заторы наблюдаются у станций метро "Новочеркасская", "Парк Победы", "Черная речка" и "Лесная".
Стоит отметить, что в Северной столице действует 37 ограничений.
Ранее мы сообщали о том, что циклон принес в Петербург дожди и похолодание.
Фото:яндекс.карты
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