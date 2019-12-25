"Красные" участки есть у станции метро "Новочеркасская", на Якорной улице и на Октябрьской набережной.

В среду, 22 июля, стало известно о том, что пробки на дорогах Петербурга в среду утром оценили в 3 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.карты".

Однако "красные" участки все же образовались на Якорной улице и на Октябрьской набережной. Также заторы наблюдаются у станций метро "Новочеркасская", "Парк Победы", "Черная речка" и "Лесная".

Стоит отметить, что в Северной столице действует 37 ограничений.

Ранее мы сообщали о том, что циклон принес в Петербург дожди и похолодание.

Фото:яндекс.карты