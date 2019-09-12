На Мурманском шоссе образовалась пятикилометровая пробка

Вечером 12 сентября на Мурманском шоссе образовалась серьезная пробка, водители двигаются со скоростью 7 км/час. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял очередь из машин на видео.
Пятикилометровый затор образовался от КАД в сторону деревни Разметелево. Так в пробке стоят водители, которые едут из Разметелево в сторону Петербурга. Дело в том, что на участке ведутся дорожные работы, рабочие укладывают асфальтобетонное покрытие.
Ранее Piter.TV поделился видео с моментом столкновения ВАЗ-2109 и скорой в Ленобласти.
Видео: Piter.TV
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