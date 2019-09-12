На Мурманском шоссе образовалась пятикилометровая пробка

Водители вынуждены задержаться на трассе из-за дорожных работ.

Вечером 12 сентября на Мурманском шоссе образовалась серьезная пробка, водители двигаются со скоростью 7 км/час. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял очередь из машин на видео.

Пятикилометровый затор образовался от КАД в сторону деревни Разметелево. Так в пробке стоят водители, которые едут из Разметелево в сторону Петербурга. Дело в том, что на участке ведутся дорожные работы, рабочие укладывают асфальтобетонное покрытие.

Ранее Piter.TV поделился видео с моментом столкновения ВАЗ-2109 и скорой в Ленобласти.

Видео: Piter.TV