Пристав Петербурга разыскал должницу из Карелии, попав к ней на стрижку

Приставы выяснили, что подозреваемая неофициально работает парикмахером. Один из сотрудников ведомства записался к ней на стрижку. С женщины взяли объяснение.

Жительница Карелии задолжала взыскателю 205 тыс. рублей. Пристав Петербурга разыскал должницу, которая работает в городе на Неве, и записался к ней на стрижку, чтобы злоумышленница не сбежала. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

На девушку завели исполнительное производство о взыскании около 205 тысяч рублей. Известно, что она попросила их у одноклассницы своего отца, но возвращать деньги отказалась и уехала в неизвестном направлении.

Приставы выяснили, что подозреваемая неофициально работает парикмахером. Один из сотрудников ведомства записался к ней на стрижку. С женщины взяли объяснение и уточнили адрес проживания. Информацию направили коллегам в Карелию. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere