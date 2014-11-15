Приложение VK удалили из App Store

В том числе удалили почту Mail․ru.

В понедельник, 26 сентября, все приложения холдинга VK убрали из App Store. Об этом пишет телеграм-канал "Код Дурова".

После удаления приложения для iOS также пропали и другие приложения из экосистемы соцсети — VK Музыка, VK Клипы и VK Мессенджер, VK Play и VK Админ. В том числе удалили почту Mail․ru.

Ранее назальная вакцинация "Спутником V" началась в Петербурге. "Спутник V" забирается шприцем, затем игла заменяется на насадку, и с помощью неё проводится орошение. Главное — не чихнуть.

Фото: phxere

