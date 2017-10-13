Приговоренный к пожизненному заключению жестокий убийца и расчленитель Анвар Масалимов освобожден и его след потерян

Появилась информация, что последний раз его видели в Москве.

Приговоренный за жестокое убийство в 1991 Анвар Масалимов освобожден и гуляет на свободе.

17 августа 1991 года Масалимов совершил жестокое убийство в поселке Комсомольск Томской области. Недавно освободившийся из места заключения, где провел 15 лет, за убийство Анвар Масалимов поселился у сердобольного пенсионера, который предоставил кров. Бывший заключенный устроился грузчиком. Масалимов приучил к спиртному своего хозяина, и они часто устраивали алкогольные посиделки. В одно из таких застолий Масалимов задушил пенсионера. Затем топором расчленил труп, голову сжег в печке, а остальные части тела выбросил в выгребную яму. Соседка увидела в туалете "мясо" и сообщила правоохранителям.

Вина Анвара Масалимова была полностью доказана, и суд приговорил его к расстрелу. Масалимов несколько лет ждал исполнения приговора, а затем в 1998 году указом Бориса Ельцина смертная казнь была заменена на пожизненное заключение. Свой пожизненный срок Анвар Масалимов отбывал в одной из самых суровых колоний "Полярная сова" в поселке Харп ЯМАО. Во время пребывания в колонии Масалимов неоднократно подавал жалобы на приговор, так как он совершил свое преступление в алкогольном состоянии и не отдавал полного отчета своим действиям. Суд изменил статью заключенного, и он смог выйти на свободу по УДО.

После освобождения за 63-летний бывший пожизненно заключенный направился в Москву. На данный момент неизвестно, где именно находится бывший заключенный. Согласно справке, выданной ему в колонии, Масалимов отбыл в храм Святителя Дмитрия Ростовскогов Москве, поскольку хотел стать монахом. Но побывав там, передумал. По словам священника далее он отправился в один из приютов для бездомных, но так там и не появился. Его след затерялся.