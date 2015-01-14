Гендиректору "Ленаэропроекта" вынесли приговор по делу о растрате

Руководитель вступил в сговор с главным инженером фирмы "ТрансПроект СПБ", которому также назначили наказание.

В Петербурге оглашён приговор генеральному директору компании "Ленаэропроект" Александру Подкину и главному инженеру фирмы "ТрансПроект СПБ" Алексею Миронову по статье "Присвоение и растрата". Наказание для двух руководителей оказалось условным. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Изначально фигурантам вменяли мошенничество Как было установлено, в 2012-2013 годах Подкин стал организатором подложных договоров сдачи-приемки работ по разработке проекта аэропорта "Петропавловск-Камчатский". "Ленаэропроект" обязался выполнить работы для центра технического обслуживания на этом объекте, а также в аэровокзальном комплексе аэропорта "Минеральные воды". Общая сумма ущерба превысила 30 млн рублей.

В свою очередь Миронов предоставил руководству "ТрансПроект СПБ" доверенность на право заключения договоров от имени фирмы в 2013 году. Он поручил заключить договор между " своей фирмой и компанией Подкина по обследованию реконструкции объектов в аэропорту Уфы. С учетом того, что работы фактически не проводились, фигуранты смогли похитить около 8 млн рублей.

Согласно решению суда, Подкин получил 5 лет условно, 4 года с испытательного срока и штраф в 500 тыс. рублей. Миронову назначили 3,5 года условно с испытательным сроком в 3 года и штрафом в 300 тыс. рублей. В пользу пострадавшей организации взыскано 27,3млн рублей и 8,2 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что суд в Ленобласти впервые признал незаконным решение о мобилизации гражданина.

Фото: Piter.TV