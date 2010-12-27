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На станции Воздухоплавательный парк у задремавшего петербуржца вырвали сумку
Сегодня, 12:46
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Asyaromanenkova
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На станции Воздухоплавательный парк у задремавшего петербуржца вырвали сумку

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Полицейские поймали по горячим следам жителя Псковской области, который вырвал сумку с вещими у задремавшего мужчины на станции Воздухоплавательный парк.

Транспортные полицейские помешали грабителю распорядиться ворованными вещами незадачливого петербуржца. 29-летний мужчина задремал на станции Воздухоплавательный парк после рабочего дня. Пока он отдыхал, неизвестный вырвал у него сумку. По оценке пострадавшего, в бауле лежали вещи на 25 тысяч рублей.

Полицейские, к которым обратился пострадавший, по горячим следам смогли вычислить преступника. Им оказался 55-летний официально не работающий житель псковской области.

Во время личного досмотра у задержанного нашли сумку с вещами и документами пострадавшего. В отношении воришки возбудили уголовное дело за грабеж. Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

 

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Теги: воздухоплавательный парк , новости спб , роисшествия спб
Категории: Происшествия

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