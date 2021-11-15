Утреннее ДТП спровоцировало пробку на Витебском проспекте

Сами автомобили получили несерьезные повреждения.

Утром 15 ноября две легковушки не поделили дорогу на Витебском проспекте. Об этом Piter.tv сообщил очевидец.

Около 8:20 на Витебском проспекте, в районе Воздухоплавательного парка, столкнулись две легковушки. Несмотря на несерьезные повреждения, ДТП спровоцировало пробку на данном участке.

На момент съемки на месте не было сотрудников ГИБДД. Обстоятельства происшествия уточняются.

Накануне Chevrolet и Toyota столкнулись на пересечении Светлановского и Тихорецкого.

Видео: Piter.tv