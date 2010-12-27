Приезд Медведева заблокировал для автомобилистов проезд по МО "Коломна"

На культурном форуме председатель правительства встретился с деятелями культуры и искусства. Также в планах посетить выставку фотографа Сергея Берменьева.

Вечером в МО "Коломна" в Петербурге водители встали в пробки. Дело в том, что на новой сцене Мариинского театра начался гала-концерт, посвященный открытию VIII петербургского международного форума и закрытию Театральной олимпиады.

Одним из именитых гостей стал председатель правительства Дмитрий Медведев. Вокруг театра образовались заторы, также водители сообщили о том, что некоторые улицы оказались перекрыты и их стали "очищать" от припаркованных машин.

На встрече с деятелями культуры и искусства Медведев сообщил подвел положительные итоги Театральной олимпиады и театрального марафона.

Фото: "Яндекс.Карты"