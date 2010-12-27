Приезд Медведева заблокировал для автомобилистов проезд по МО "Коломна"

Вечером в МО "Коломна" в Петербурге водители встали в пробки. Дело в том, что на новой сцене Мариинского театра начался гала-концерт, посвященный открытию VIII петербургского международного форума и закрытию Театральной олимпиады.
Одним из именитых гостей стал председатель правительства Дмитрий Медведев. Вокруг театра образовались заторы, также водители сообщили о том, что некоторые улицы оказались перекрыты и их стали "очищать" от припаркованных машин.
На встрече с деятелями культуры и искусства Медведев сообщил подвел положительные итоги Театральной олимпиады и театрального марафона.
Фото: "Яндекс.Карты"
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