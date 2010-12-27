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Приезд Медведева заблокировал для автомобилистов проезд по МО "Коломна"
Сегодня, 20:30
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nadezhda_sib

Приезд Медведева заблокировал для автомобилистов проезд по МО "Коломна"

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На культурном форуме председатель правительства встретился с деятелями культуры и искусства. Также в планах посетить выставку фотографа Сергея Берменьева.

Вечером в МО "Коломна" в Петербурге водители встали в пробки. Дело в том, что на новой сцене Мариинского театра начался гала-концерт, посвященный открытию VIII петербургского международного форума и закрытию Театральной олимпиады. 

Одним из именитых гостей стал председатель правительства Дмитрий Медведев. Вокруг театра образовались заторы, также водители сообщили о том, что некоторые улицы оказались перекрыты и их стали "очищать" от припаркованных машин. 

На встрече с деятелями культуры и искусства Медведев сообщил подвел положительные итоги Театральной олимпиады и театрального марафона. 

Фото: "Яндекс.Карты"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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