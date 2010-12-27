Медведев положительно оценил театральный марафон и театральную олимпиаду

Дмитрий Медведев подвел итоги театрального марафона и Международной театральной олимпиады в России. По словам председателя правительства РФ, власти довольными тем, как прошли события.
В пятницу, 15 ноября, Медведев встретился на новой сцене Мариинского театра в Петербурге с деятелями культуры и искусства, которые принимают участие в международном культурном форуме. По словам политика, спектакли и трансляции посмотрели около 7 млн человек. Всего театральный марафон прошел в 85 регионах.
"И своё 25-летие отметила Международная театральная олимпиада, которая представляет выдающиеся достижения театральных деятелей всего мира. В этот юбилейный год она впервые прошла и в нашей стране, что само по себе тоже очень хорошее событие, так что мы этим очень довольны",
- сказал Дмитрий Медведев.
Напомним, VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 14 по 16 ноября.
Фото: government.ru
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