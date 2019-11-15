Медведев примет участие в культурном форуме в Петербурге

Глава Кабмина планирует осмотреть выставку фотографа Сергея Берменьева.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев 15 ноября приедет на петербургский международный культурный форум. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Глава Кабмина планирует осмотреть выставку фотографа Сергея Берменьева. После этого он планирует встретиться с деятелями культуры и искусства и обсудить ключевые мероприятия года театра в России. На мероприятии также будут министр культуры Владимир Мединский, зампред правительства Ольга Голодец, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдёт с 14 по 16 ноября.

Накануне Культурный форум погрузил утренний Петербург в пробки.

Видео: YouTube/ МОСТ

YouTube/ Правительство России