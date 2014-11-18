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Онкология унесла жизнь звезды "Питер FM" и "Чернобыля" Юрия Цурило
Вчера, 22:05
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Онкология унесла жизнь звезды "Питер FM" и "Чернобыля" Юрия Цурило

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Прощание с актёром пройдёт 31 августа в крематории.

Стала известна причина смерти актёра Юрия Цурило. Как сообщил 78.ru его сын Всеволод, артист скончался от онкологического заболевания. Юрий Цурило ушёл из жизни накануне в возрасте 79 лет.

Прощание с актёром состоится 31 августа в большом зале крематория на Шафировском проспекте в Петербурге. Тело будет кремировано, а прах захоронен на Старо-Пановском кладбище.

Юрий Цурило известен зрителям по ролям в фильмах "Питер FM" и сериале "Чернобыль". Проводить артиста в последний путь планируют в Северной столице.

Ранее мы сообщили о том, что умер легендарный исполнитель русского шансона Михаил Гулько.

Фото: кадр из сериала "Чернобыль"

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Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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