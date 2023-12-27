На Мурманском шоссе загорелся автобус

Пассажиров не было.

Вечером 27 августа на 75-м километре Мурманского шоссе в Кировском районе Ленинградской области загорелся автобус. Судя по кадрам с места происшествия, транспортное средство горело по всей площади.

В пресс-службе МЧС Ленобласти позже уточнили, что автобус был пустым, и никто из людей не пострадал. Официальная информация о причинах возгорания пока не поступала. Движение на участке может быть затруднено.

Ранее мы сообщали, что взрыв и последующий за ним пожар произошли на территории АГХК 25 августа.

Фото: Piter.TV