Долги по зарплате в Петербурге за месяц выросли вдвое

Две компании задолжали 193 сотрудникам почти 32 млн.

К концу июля 2026 года задолженность по заработной плате в Петербурге достигла 31,9 млн рублей, сообщил Петростат. Это почти вдвое больше, чем в июне, когда сумма составляла 16 млн рублей. Показатель стал максимальным с июля 2025 года, когда долгов у городских компаний не было вовсе, а в августе прошлого года они составляли лишь 800 тыс. рублей.

Сейчас перед 193 сотрудниками не рассчитались две организации. Основная часть долга — 19,4 млн рублей — приходится на производство электрического оборудования, где задолженность накопилась перед 152 работниками. Ещё 12,4 млн рублей 41 сотруднику не выплатило предприятие по транспортировке и хранению.

Рост задолженности заметен и в Ленинградской области. К концу июля она составила 73,6 млн рублей против 43,3 млн в июне. Здесь должниками перед 430 людьми стали четыре компании. Почти 51,8 млн рублей накоплено в строительной отрасли перед 247 работниками. Около 17,6 млн рублей задолжали обрабатывающие производства 178 сотрудникам. Ещё 4,2 млн рублей не выплатила организация, занимающаяся финансами и страхованием.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv