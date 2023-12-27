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Два лазурных автобуса столкнулись на Софийской улице, 12 пострадавших
Вчера, 19:38
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Два лазурных автобуса столкнулись на Софийской улице, 12 пострадавших

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Три ребёнка среди раненых в ДТП с двумя автобусами.

На пересечении Софийской улицы и Усть-Ижорского шоссе днём 27 августа произошло серьёзное ДТП с участием двух пассажирских автобусов лазурного цвета. По предварительным данным, водитель "МАЗа" остановился на обочине из-за поломки и высадил пассажиров. В этот момент в него въехал второй автобус — "Волгобас". От удара обе машины съехали в кювет.

В результате столкновения пострадали 12 человек, включая водителя "МАЗа". Среди раненых — трое несовершеннолетних. Один из детей в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. На месте работают полицейские и медики.

Причины аварии устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее гаишники в Ингушетии во время погони подстрелили 10-летнего ребенка.

Фото: пресс-служба ГАИ 

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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