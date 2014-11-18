Пенсионеры получат прибавку до 11 тысяч рублей с сентября

Если работающий пенсионер увольняется, пенсию пересчитают с учётом всех пропущенных индексаций.

С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения, которые принесут прибавку к пенсии для отдельных категорий граждан. Депутаты Госдумы в комментарии "РГ" разъяснили, кто и насколько сможет рассчитывать на увеличение выплат.

Для пенсионеров, достигших 80-летнего возраста в августе, фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается — с 9 584,69 до 19 169,38 рубля. Дополнительно назначается ежемесячная надбавка за уход в размере 1 413,86 рубля. Общая прибавка составит около 11 тыс. рублей в месяц. Перерасчёт проходит автоматически, обращаться в Соцфонд не нужно. Если пенсионеру впервые установили I группу инвалидности, фиксированная выплата также удваивается, но повторного удвоения при достижении 80 лет не будет.Для работающих пенсионеров Соцфонд в августе пересчитал страховые пенсии за взносы, уплаченные работодателями в 2025 году. Повышенная пенсия начнёт приходить с сентября. Прибавка индивидуальна и зависит от заработка, стажа и количества коэффициентов. Учитывается максимум три коэффициента, один стоит 156,76 рубля — максимальная прибавка составит 470,28 рубля в месяц. Накопительные пенсии с сентября вырастут на 17,3%, а срочные выплаты (от маткапитала, программ софинансирования, добровольных взносов) — на 19,3%.

Если у пенсионера на иждивении появляются нетрудоспособные (дети до 18 лет или студенты-очники до 23 лет), фиксированная выплата увеличивается: за одного — 3 194,90 рубля, за двоих — 6 389,80, за троих — 9 584,70 рубля. Для этого нужно подать заявление в Соцфонд.

За 15 лет работы в районах Крайнего Севера фиксированная выплата увеличивается на 4 792,35 рубля, за 20 лет в приравненных местностях — на 2 875,41 рубля. За 30 лет работы в сельском хозяйстве доплата составит 2 396,17 рубля. Перерасчёт возможен по заявлению, если данных нет в системе Соцфонда.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv