При пожаре на складе в Макулатурном проезде пострадал мужчина

Его госпитализировали в больницу.

В Приморском районе Петербурга в результате пожара пострадал мужчина. Об этом 4 апреля пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

На Макулатурном проезде, в доме 5, корпус 3, начался пожар в 11:54. Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные обнаружили, что по всей площади горит склад размером 5х10 метров. Позже в 12:08 пожару присвоили номер 1 БИС. Через полчаса спасателям удалось локализовать возгорание, а еще через 20 минут – полностью ликвидировать пожар.

В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу. В тушении огня принимали участие четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее на востоке Москвы 2 автомобиля столкнулись с автобусом. Информация о пострадавших уточняется.

Фото: Piter.tv

