Президент Уганды пообещал принять участие в саммите Россия – Африка, который пройдет в Петербурге

Африканская страна экспортирует молоко, говядину, обувь, кофе, чай, какао и тропические фрукты.

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени заявил, что приедет в Петербург на саммит Россия-Африка. Об этом сообщили в ТАСС.

Встреча пройдет в июле. По словам политика, это вопрос воли, а не потребностей.

Президент страны отметил, что у России и Уганды есть множество сфер, в которых они могут сотрудничать. Так, африканская страна экспортирует молоко, говядину, обувь, кофе, чай, какао и тропические фрукты.

Саммит пройдет в Северной столице с 26 по 29 июля. В рамках переговоров будут представлены крупные бизнес-проекты.

Ранее на Piter.tv: Путин назвал завистниками всех, кто говорит о зависимости России от Китая.

Фото: phxere