Президент США Джо Байден перепутал Сирию и Ливию, выступая на саммите G7

Глава Белого дома уже не в первый раз публично допускает ошибки.

Американский президент Джо Байден перепутал Ливию и Сирию, когда говорил о возможном сотрудничестве с РФ в своем выступлении на саммите G7.

Мы можем работать вместе с Россией. Например, в ... в Ливии

Джо Байден

Когда на оговорку президента США обратили внимание, комментировать это пришлось уже помощнику по нацбезопасности Джейку Салливану. На вопрос журналистов имел ли ввиду Байден Сирию, а не Ливию в своей речи, политик ответил утвердительно.

Ранее Байден объяснил устойчивость Путина к давлению США.

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