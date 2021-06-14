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Президент США Джо Байден перепутал Сирию и Ливию, выступая на саммите G7

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Глава Белого дома уже не в первый раз публично допускает ошибки.

Американский президент Джо Байден перепутал Ливию и Сирию, когда говорил о возможном сотрудничестве с РФ в своем выступлении на саммите G7. 

Мы можем работать вместе с Россией. Например, в ... в Ливии
Джо Байден

Когда на оговорку президента США обратили внимание, комментировать это пришлось уже помощнику по нацбезопасности Джейку Салливану. На вопрос журналистов имел ли ввиду Байден Сирию, а не Ливию в своей речи, политик ответил утвердительно. 

Ранее Байден объяснил устойчивость Путина к давлению США. 

Видео: The White House

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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