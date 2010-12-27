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Президент РФ одобрил идею о введении электронных виз на территории Петербурга и Ленинградской области
Сегодня, 20:19
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arteliseev

Президент РФ одобрил идею о введении электронных виз на территории Петербурга и Ленинградской области

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Соответствующий указ будет подписан уже сегодня.

В четверг, 18 июля, на встрече президента Российской Федерации и врио губернатора Санкт-Петербурга стало известно о согласии Владимира Путина на введение режима электронной визы на территории Петербурга и Ленинградской области.

Глава государства отметил, что соотетсвующий указ будет подписан непосредственно в день встречи.

Точный принцип действия электронный визы пока невозможно описать. Однако подобная система уже существует на Дальнем Востоке, где указ об упрощённом визовом режиме был подписан президентом ещё в 2017 году. Оформить визу там можно за несколько дней и действует она ровно месяц. Пребывать на территории России по электронному документу можно восемь дней, но список стран, которые могут оформить визу, ограничен.

Эксперты отмечают, что упрощение въезда в страну способствует развитию туристического бизнеса в России.

Фото: Pixabay

Теги: президент, туризм, электронные визы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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