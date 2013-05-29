  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:04
96
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Президент Microsoft заявил о намерении полностью уйти из России

0 0

Брэд Смит рассказал о планах компании в РФ.

Президент американской технологической компании Microsoft Брэд Смит заявил о намерении полностью уйти из России. Предприниматель продолжит сокращать присутствие своего бизнеса в стране до тех пор, пока ничего не останется. Соответствующей информацией эксперт поделился в рамках онлайн-интервью для The Washington Post.

Что касается России, то мы делаем свой бизнес всё уже и уже до тех пор, пока в конце концов не останется почти ничего, или вообще ничего.

Брэд Смит, глава Microsoft

Уточняется, что Microsoft планирует оказать поддержку российским сотрудникам. Корпорация еще 4 марта объявила, что уходит с российского рынка. Приостановлены продажи товаров и предоставление услуг из-за ситуации на Украине. Еще спустя три месяца корпорация объявила о сокращении своей деятельности в РФ и увольнении 400 сотрудников организации по стране.

Microsoft запретила россиянам скачивать Windows 11 и 10 с официального сайта.

Фото и видео: The Washington Post

Теги: microsoft, брэд смит, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии