Президент Киргизии назвал попыткой захвата власти произошедшее ночью

При этом он отдал приказ силовикам не открывать огонь.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал попыткой захвата власти произошедшее ночью. Накануне в Бишкеке прошли протесты против результатов парламентских выборов. Обращение главы государства появилось на его сайте. Он призвал граждан к миру.

Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Сооронбай Жээнбеков, президент Киргизии

По его мнению, протестующие использовали парламентские выборы как повод для нарушения законодательства и общественного порядка. Он заявил, что демонстранты не подчинялись правоохранительным органам, повреждали здания и избивали медиков.

При этом Жээнбеков отдал приказ силовикам не открывать огонь, чтобы не проливать кровь и не подвергать опасности людей.

Президент призвал политических лидеров увести сторонников с мест общего скопления людей.

Ранее мы писали, что протестующие в Бишкеке захватили здание мэрии.

Видео: YouTube / Azattyk