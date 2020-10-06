Президент Киргизии назвал попыткой захвата власти произошедшее ночью

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал попыткой захвата власти произошедшее ночью. Накануне в Бишкеке прошли протесты против результатов парламентских выборов. Обращение главы государства появилось на его сайте. Он призвал граждан к миру.
Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть.
Сооронбай Жээнбеков, президент Киргизии
По его мнению, протестующие использовали парламентские выборы как повод для нарушения законодательства и общественного порядка. Он заявил, что демонстранты не подчинялись правоохранительным органам, повреждали здания и избивали медиков.
При этом Жээнбеков отдал приказ силовикам не открывать огонь, чтобы не проливать кровь и не подвергать опасности людей.
Президент призвал политических лидеров увести сторонников с мест общего скопления людей.
Ранее мы писали, что протестующие в Бишкеке захватили здание мэрии.
Видео: YouTube / Azattyk
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