Президент Грузии заявила, что не собирается уходить в отставку на фоне импичмента

Саломе Зурабишвили выступила перед гражданами с обращением.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили публично в видеообращении к населению заявила о том, что не собирается уходить в отставку с занимаемой должности на фоне импичмента, процедуру которого запустила правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Ролик политика транслировал местный Первый канал национального телевещания.

Я никуда не ухожу. Я думаю, все должны забыть мечту о моей отставке. Я там, где должна быть. Саломе Зурабишвили, глава Грузии

Напомним, что политическая правящая партия страны еще 1 сентября объявила о запуске процедуры импичмента в отношении главы государства. Причиной этому процессу послужила поездка Саломе Зурабишвили в европейский регион для встречи с президентами Германии и Франции, а также с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Ранее правительство Грузии отказало главе в этих рабочих визитах. Таким образом президент нарушила конституцию, согласно которой она может осуществлять представительские функции во внешней политике только с согласия кабинета министров.

Премьер Грузии одобрил решение о начале импичмента президенту.

Фото и видео: YouTube / Salome Zourabichvili