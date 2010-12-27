Президент Германии попросил прощения за Вторую мировую войну

Свою речь политик произнес на немецком и польском языках.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер извинился перед Польшей за Вторую Мировую войну. Свою речь политик произнес на памятных мероприятиях в польском городе Велюнь.

Глава государства вспомнил, что именно польские города первыми приняли на себя удар армии Вермахта. Действия Гитлера он назвал "сумасшедшими видениями человека, который хотел доминировать над всем континентом". Он также добавил, что Германия принимает на себе ответственность и просит прощения. Свою речь политик произнес на немецком и польском языках.

Напомним, что в Польше 1 сентября проходят торжества, посвящённые 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Польская сторона отказалась приглашать Россию, сославшись на незаинтересованность Москвы в сохранении "духа исторической правды".

Фото: открытые источники