Президент Финляндии Ниинистё удивлен закрытием генконсульсва страны в Петербурге

Финский президент Саули Ниинистё выразил шок относительно закрытия петербургского генконсульства в Петербурге. Финская сторона не ожидала такого шага.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что для Хельсинки стало неожиданностью закрытие генерального консульства страны в Санкт-Петербурге. Об этом пишут финские СМИ.

"У многих других стран был подобный опыт, сам по себе такой "сюрприз" не уникален. Но тот факт, что это произошло в нынешних обстоятельствах, конечно, является неожиданным", — пояснил Ниинистё

По словам Ниинистё, Россия открыла новый этап во взаимоотношениях между странами, однако в Хельсинки этот шаг не считают особенно значимой мерой. Также н подчеркнул, что страна готовит ответ на действия Москвы.

Ранее сообщалось, что генконсульство Финляндии в Петербурге закроется 1 октября.

Фото: unsplash.com