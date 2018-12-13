Премьера фильма "МАЛЫШ КИД"

В России фильм выйдет 16 мая.

"Малыш Кид" — американский полубиографический боевик о подростке Рио, который стал свидетелем кровавой войны между легендарным бандитом Дикого Запада Билли Кидом и отважным шерифом Пэтом Гарреттом.

В центре сюжета подросток Рио (Джейк Шур), который становится свидетелем ссоры родителей и, в попытке защитить маму, убивает отца. После трагедии в семье Рио вынужден бежать на юго-запад Соединенных Штатов, чтобы спасти свою сестру Сару (Лейла Джордж) от рук жестокого дяди Гранта Катлера (Крис Пратт), который решил отомстить племянникам за смерть своего брата. В пути он встречается с шерифом полиции Пэтом Гарретттом (Итан Хоук), который охотится на известного всему Дикому Западу бандита Билли Кида (Дэйн ДеХаан).

В жизни юноши наступает момент, когда ему придется принять взрослое решение, которое, возможно, повлияет на всю его будущую жизнь, — мошенник и вор Билли Кид предлагает мальчику помощь в решении проблем в обмен на сотрудничество, а шериф Пэт Гарретт отговаривает Рио от этой сделки и обещает найти сестру Сару и наказать всех виновных. Брат и сестра оказываются в центре опасного приключения среди бесконечных перестрелок и кровавых погонь.

Режиссером картины выступил Винсент Д"Онофрио. Главные ролик в картине сыграли Джейк Шур, Крис Пратт, Лейла Джордж, Итан Хоук, Винсент Д"Онофрио, Дэйн ДеХаан, Адам Болдуин и др. Премьера фильма в России состоится 16 мая.

Фото и видео: пресс-служба "СБ Фильм"