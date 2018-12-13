"Малыш Кид": метания подростка в условиях Дикого Запада

Режиссер рассказывает историю о том, как важно сделать правильный выбор в жизни.

Режиссером картины выступает Винсент Д"Онофрио. Он же сыграл в фильме Шерифа Ромеро. Сюжет картины рассказывает о подростке по имени Рио (Джейк Шур). Мальчику пришлось защищать себя и сестру от разъяренного отца, который в порывы гнева убивает мать. Дети сбегают из дому, чтобы не попасться на глаза брату отца, который собирается мстить им за смерть родственника.

В своем путешествии дети случайно становятся свидетелями кровавой разборки между преступником Малышом Кидом (Дэйн деХаан) и шерифом Пэтом Гарретом (Итан Хоук). Рио отправляется в опасное путешествие вместе с пойманной бандитом из Дикого Запада и местной полицией. Мальчику приходится быстро повзрослеть и научиться принимать последствия собственных поступков. Стоит отметить, что актерская игра юного Джейка Шура достойна отдельной похвалы.

Роль главного злодея отдана пай-мальчику Крису Пратту. Зрители привыкли видеть актера в положительных образах: Питера Квилла в "Стражах Галактики", Оуэна Грэди в "Мире Юрского периода" или Эндрю Двайера в "Парках и зонах отдыха". Здесь же гримеры постарались на славу: узнать в безжалостном бандите Криса невозможно. Огромная рыжая борода на пол лица меняет актера до неузнаваемости.

Одним из преимуществ картины являются потрясающие пейзажи и особенно - небо. Оно разряжает горячую обстановку на Диком Западе. Обычно небо покрыто тучами. Мы видим его полномасштабно или на рассвете, или на закате. Спокойное течение облаков дает зрителям отдохнуть от грядущей эмоциональной бури, которая ждет героев.

Смотреть за экшн-сценами и драками действительно интересно. Как ни крути, а колорит пустынной прерии, наполненных пьяницами таверен и уличных перестрелок не дает шанса зрителю отвлечься от экрана. Режиссер наполняет сцены не только прямыми разборками, но и создает эмоциональное напряжение, когда еще ничего не произошло, но в воздухе чувствуется накал.

Среди минусов можно выделить нелогичность поступков главного героя. Картину можно было бы закончить на первой же "развилке". Но Рио целенаправленно раз за разом повторяет одну и ту же ошибку, пока не возвращается к единственному верному решению - сотрудничеству с представителями закона, чтобы помочь сестре и разобраться с дядей. Часто сюжету не хватало бекграунда. Из-за этого не всегда получалось сопереживать персонажам или понимать их мотивы.

Однако, слепую любовь юноши можно объяснить романтикой преступлений. Действительно: Малыша Кида во всех городах встречали не как убийцу, а как народного героя. Да и сам Билли не выглядел как опасный бандит: постоянно шутил и улыбался. Разве можно судить подростка, что он увлекся культовой личностью и захотел хоть немного стать похожим на него?

В конце концов здравый смысл побеждает. Каждый из героев получает заслуженную развязку. Режиссер рассказывает историю о том, как важно сделать правильный выбор в жизни, а также о том, что каждый должен нести ответственность за свои поступки.

Фото и видео: YouTube/киноафиша.инфо