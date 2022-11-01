Опубликован большой геймплейный трейлер Evil West

Релиз проекта намечен на 22 ноября.

Студией-разработчиком Flying Wild Hog и издательством Focus Entertainment опубликован большой геймплейный трейлер новой компьютерной игры Evil West. Создатели раскрыли зрителям о процессе прохождения сюжета и продемонстрировали кадры из проекта. Известно, что повествование будет вестись от третьего лица. В общей сложности ролик длится порядка пяти минут.

Основным персонажем истории станет Джесси Рантье, который представляет из себя молодого, но уже опытного истребителя вампиров. Ранее молодой человек был сотрудником стертого с лица земли Института. Сейчас же он стремится восстановить данную организацию. Для этого от героя требуется сразиться с врагами и разоблачить существующий заговор. В своем путешествии Рантье изучит все уголки Дикого Запада, соберет для себя лучшую экипировку воина и арсенал вооружения, прокачает навыки и персональные характеристики.

Напомним, что игра Evil West выходит в свет 22 ноября на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One и персональных компьютерах.

Телеведущий Олешко сменил имидж ради съемок в фильме Шахназарова.

Фото и видео: YouTube / Focus Entertainment